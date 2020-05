Popradskí poslanci schválili vystúpenie mesta zo ZMOS-u a vstup do ÚMS

Poprad 19. mája (TASR) - Mesto Poprad vystúpi zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). V utorok to schválili poslanci na prvom neplánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Poprade. Zároveň jednohlasne odsúhlasili návrh vstupu mesta do Únie miest Slovenska (ÚMS). Oba návrhy predložil primátor mesta Anton Danko.



„Myslím, si, že výhodou vstupu do ÚMS bude to, že únia zastupuje len mestá, v ZMOS-e to funguje úplne ináč, pretože vždy obce prehlasujú mestá, keďže je ich viac. V prvom rade patríme do únie miest, kde sú združené všetky mestá nad 50.000 obyvateľov,“ priblížil primátor.



Poslankyni Tatiane Husárovej je ľúto, že mesto takmer po 20 rokoch členstva v ZMOS-e rozhoduje o vystúpení. "V dôvodovej správe sa píše, že mestu prináleží byť členom ÚMS a že zotrvanie v ZMOS-e by znamenalo duplicitnú spoluprácu, ale osobne v tom nevidím žiaden problém, pretože mnohé mestá sú členmi oboch združení a majú z toho isté benefity,“ oponuje Husárová. Podľa nej ZMOS len za posledné dva mesiace presadil pár aktivít, ktoré boli mimoriadne nápomocné práve pre mestské samosprávy.



Primátor s poslankyňou súhlasí, no dodáva, že hoci je únia miest na scéne už viac rokov, až posledný rok, keď sa stal jej predsedom primátor Trenčína Richard Rybníček, sa zmenila filozofia a práca organizácie. „Myslím si, že to sú vyhodené peniaze, aby sme boli v dvoch organizáciách,“ hovorí Danko. Prednostka mestského úradu Oľga Netočná dopĺňa, že za členstvo v ZMOS-e mesto ročne platí 8300 eur a do únie miest tým, že vstúpi neskôr, to bude menej. „Myslím, si, že byť v dvoch združeniach je nelogické,“ konštatuje prednostka.



Viceprimátor Ondrej Kavka potvrdil, že primátor dostal ponuku členstva v prezídiu po vstupe do ÚMS. Ako ďalej uvádza Danko, mesto dostalo aj žiadosť o členstvo vo výbore pre európske projekty – regionálneho rozvoja a odpadového hospodárstva. „Napriek tomu, že ešte nie sme členovia, už nás oslovili, aby sme pracovali aktívne v tomto združení,“ podotýka primátor.