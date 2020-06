Popradský akvapark 12. júna opäť otvorí svoje brány

Poprad 11. júna (TASR) – Popradský akvapark sa pre návštevníkov opäť otvára 12. júna za určitých hygienických a bezpečnostných opatrení. Pre TASR to potvrdila marketingová manažérka Aquacity Poprad Lenka Chovancová.



Ako uviedla, pri vstupe do akvaparku sa kontroluje teplota návštevníkov pracovníkmi bezpečnostnej služby. Pri hlavnom vchode, pri pokladniciach, v šatniach, sociálnych zariadeniach a pri každom bazéne sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky a papierové utierky. „Naši zamestnanci gastronomických prevádzok, akvaparku, wellness centra pracujú s rúškami, pri nástupe do zamestnania je kontrolovaný ich zdravotný stav a meria sa im aj teplota. Upratovanie sa uskutočňuje v pravidelných požadovaných intervaloch so zvýšeným dôrazom na dezinfekciu, zvlášť sa zameriavame na dotykové plochy,“ vysvetlila Chovancová.



Dopĺňa, že pri úprave bazénovej vody sa používajú osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa legislatívy. „Počas noci sú v spoločných priestoroch šatní umiestnené germicídne žiariče, ktoré najúčinnejšie zabraňujú šíreniu vírusov a množeniu baktérií. Zabezpečujeme dodržiavanie dvojmetrových odstupov pri pokladniciach, medzi ležadlami, pri platbe v gastrozariadeniach, pri konzumácii nápojov a jedál,“ dodáva marketingová manažérka.



V akvaparku sa chystajú na letnú sezónu. Chovancová približuje, že každý rok pripravujú výhodný koncept vstupov pre pravidelných návštevníkov, denný tábor v akvaparku, ktorý je už niekoľko rokov mimoriadne úspešný, a preto tento rok rozšírili kapacitu. V areáli sa podľa nej aj tento rok uskutočnia vystúpenia známych osobností, tanečných skupín, spevákov či programy pre najmenších.



Spoločnosť Aquapark Poprad prevádzkuje štyri hotelové zariadenia, akvapark, wellness centrá, kliniku krásy, gastronomické prevádzky a pridružené služby. „Súčasná situácia negatívne ovplyvnila chod našich prevádzok a dosiahli sme straty takmer 2,5 milióna eur, keďže je to už takmer tri mesiace od zatvorenia,“ dodáva Chovancová.