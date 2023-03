Popri cyklotrase smerujúcej do Lučenca vysadia 250 ovocných stromov

Halič 6. marca (TASR) - Cyklotrasu, ktorá spája obec Halič s mestom Lučenec, bude lemovať 250 nových ovocných stromov. Samospráva na ich výsadbu získala grant v rámci výzvy Nadácie Ekopolis, do sadenia sa bude môcť zapojiť aj verejnosť. Obec o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



Na nákup sadeníc a potrebného výsadbového materiálu získala obec 3500 eur. Výsadbu 250 sadeníc ovocných stromov a kríkov chcú realizovať pod dohľadom skúseného ovocinára. "Dominovať budú rôzne druhy sliviek a ringlôt, ale pribudnú aj tradičné druhy hrušiek, čerešní, jabloní či dule, mišpule a oskoruše," priblížila samospráva.



Obec Halič sa do výzvy Nadácie Ekopolis zapojila s projektom Alej priateľstva, ktorého cieľom je do výsadby zapojiť i verejnosť. Záujemcovia tak budú môcť vlastnoručne zasadený strom komukoľvek venovať, registračný formulár plánuje samospráva zverejniť čoskoro.



"Všetky venovania budú pri vysadených stromčekoch označené vlastnou tabuľkou s menom darcu i obdarovaného a vaše priateľstvo tak bude zvečnené nielen vo virtuálnom priestore sociálnych sietí, ale tiež reálne v aleji ovocných stromov popri cyklochodníku," dodala obec.