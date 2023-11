Popri cyklotrase v Golianove vznikla nová rozhľadňa

Golianovo 2. novembra (TASR) - Popri cyklochodníku spájajúcom obec Golianovo s mestom Vráble v okrese Nitra vznikla nová rozhľadňa. Jej výstavba sa začala v októbri minulého roka, podľa zmluvy so zhotoviteľom bude ukončená do 6. novembra. Nová rozhľadňa by mala byť skolaudovaná do konca tohto roka, informoval Nitriansky samosprávny kraj, ktorý výstavbu financoval. Náklady dosiahli 300.000 eur.



Dvojpodlažný objekt rozhľadne s rozmermi 15 krát 15 metrov je vysoký celkovo 22 metrov. Dve drevené plošiny sú umiestnené na oceľovej konštrukcii. Prvá plošina sa nachádza vo výške deväť metrov, druhá vo výške 19 metrov. Súčasťou projektu je schodisko, šikmá strecha s plechovou krytinou, bleskozvod a svetelné prekážkové značenie, napájané z batérií.