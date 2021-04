Na meranie teploty v škole a škôlke v Poproči využívajú termokamery

Poproč 14. apríla (TASR) – Na základnú školu v obci Poproč v okrese Košice-okolie v pondelok (12. 4.) prezenčne nastúpilo 103 žiakov, materskú školu navštevuje 61 detí. Na meranie ich telesnej teploty začali využívať štyri termokamery. Toto technologické riešenie v stredu slávnostne spustili.



Na meranie teploty pri vstupe do budovy využívali bezkontaktné teplomery, čo bolo aj časovo náročnejšie. Zamestnanec školy, ktorý predtým vykonával meranie, pri termokamerách plní teraz úlohu dozoru. Namerané teploty sa zobrazujú na obrazovke a sú farebne odlíšené.



"Najvyššou prioritou je pre nás ochrana zdravia všetkých žiakov a zamestnancov školy. Inštalácia termokamier má výrazný zdravotný aj vzdelávací prínos. Minimalizuje zhromažďovanie žiakov v skupinách a zároveň zobrazovanie nameranej hodnoty dáva prvotnú informáciu konkrétnemu dieťaťu," uviedla riaditeľka tamojšej základnej školy s materskou školou Božena Mihóková.



Podľa starostky obce Ivety Komorovej Hilovskej sa Poproč stala prvou obcou so školou, ktorá má termokamery. Technologické riešenie škole ponúkli Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a InnovLab - StartUp centrum.



Termokamery fungujú v súlade s GDPR, systém nezbiera žiadne údaje a merané teplotné dáta neuchováva. "Budeme radi, ak sa táto pilotná inštalácia osvedčí a do budúcna sa nebránime spoluprácam aj na iných smart riešeniach s ďalšími školami a inštitúciami," uviedol Milan Varga z InnovLab StartUp centra.