Vodička zrazila chodkyňu a následne narazila do stĺpa, bola opitá

Poproč 13. decembra (TASR) - Vodička pod vplyvom alkoholu zrazila v obci Poproč, okres Košice - okolie, chodkyňu a narazila do stĺpa, v súčasnosti už čelí obvineniu. O nehode, ktorá sa stala v sobotu (10. 12.) popoludní na Kostolnej ulici, informoval Policajný zbor (PZ) SR na sociálnej sieti.



"Na križovatke s Partizánskou ulicou 30-ročná žena v dôsledku nepozornosti, pravdepodobne ľavou prednou stranou svojho vozidla narazila zozadu do 48-ročnej chodkyne. Tá následne hlavou narazila do čelného skla a spadla, pričom utrpela ľahké zranenia," uvádza polícia. Aj napriek tomu vodička pokračovala v jazde ďalej, no po asi 300 metroch narazila do elektrického stĺpa. Utrpela pritom ľahké zranenia.



"Pri dychovej skúške jej bola nameraná hodnota 1,14 miligramu alkoholu na liter vydychovaného vzduchu, čo je v prepočte 2,38 promile," upozornil PZ. Hliadka jej na mieste zadržala vodičský preukaz. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu začal v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.