Populácia medveďov na území Poľany je stabilná, tvrdí zásahový tím

Detva 24. júna (TASR) – Populácia medveďov na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana je stabilná, tvrdí to vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Jaroslav Slašťan. „Vo svojej databáze evidujeme problémové jedince na území Poľany v katastrálnych územiach Hrochoť a Očová. Pohyb medveďov nám bol hlásený aj z častí Iviny a Dúbravy,“ doplnil.



Pripomenul tiež, že tím neeviduje zvýšený počet nahlásení o výskyte medveďov na Poľane v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. „Evidujeme iba problémové jedince alebo tie, u ktorých by mohla časom nastať zmena správania,“ priblížil.



„K otázke odhadu početnosti populácie medveďa hnedého na Poľane sa nevieme vyjadriť, ešte nepoznáme výsledky z monitoringu,“ odpovedal na otázku, koľko medveďov je v súčasnosti na území CHKO. „Odhad početnosti bude stanovený rozborom DNA zo vzoriek trusu. Analýza DNA je najpresnejšou, a teda jedinou objektívnou metódou, ako zistiť populáciu medveďa hnedého na Slovensku,“ zdôraznil. Ako ďalej poznamenal, počet a lokalizáciu brlohov medveďa hnedého Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na Poľane neeviduje a nemonitoruje.



Predhorie Poľany sa nachádza na sever od obce Očová vo Zvolenskom okrese. „V roku 2019 sme zaznamenali prípad, keď sa medvedica počas niekoľkých dní pohybovala vnútri obce a spôsobila škodu na včelích úľoch. Bola zlikvidovaná odstrelom na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy,“ uviedol starosta obce Ján Senko. „Pozorujeme pohyb medveďa v extraviláne obce, pod lesmi a v blízkosti polí. V prípade jeho pohybu v okolí spolupracujeme so zástupcami štátnej ochrany prírody,“ dodal.



ŠOP informuje, že Poľana je najvyššie slovenské sopečné pohorie. Vulkanickou činnosťou sa na jej území vytvorila sopka s priemerom 20 kilometrov, čím sa zaraďuje medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe. Stálymi obyvateľmi územia sú medveď, vlk a rys.