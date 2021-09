Populácia ponikleca na Kavečianskej stráni je stabilizovaná

Košice 24. septembra (TASR) – Populácia ponikleca veľkokvetého na Kavečianskej stráni v Košiciach je stabilizovaná. Pre TASR to za Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR uviedla Kristína Bocková. Uvedená lokalita je zaradená medzi prírodné pamiatky a podľa jej slov je významným biotopom xerotermných lúk práve s výskytom tejto zákonom chránenej rastliny.



Odhadovaný počet kvitnúcich a sterilných trsov ponikleca sa na tomto území v roku 2002 pohyboval okolo 2500 kusov. V apríli tohto roka zaznamenali 1636 kvitnúcich trsov. „Zaujímavosťou je tiež, že výskyt ponikleca veľkokvetého bol zaznamenaný aj mimo chráneného územia. Vyskytuje sa na plochách, ktoré sa okolo roku 2002 využívali ako orná pôda. Tieto boli neskôr ponechané úhorom a v súčasnosti sú porastené trávinno-bylinným porastom, do ktorého postupne prenikajú pôvodné druhy z chráneného územia,“ povedala.



Pre údržbu lokality s masovým výskytom ponikleca je podľa nej potrebný manažment, či už v podobe pravidelnej pastvy alebo kosenia. Dôležité je aj odstraňovanie náletových drevín. Na Kavečianskej stráni sa podľa ŠOP SR vykonáva pravidelná pastva oviec. Keďže tu platí štvrtý stupeň ochrany, reguluje ju zákon o ochrane prírody. V období, keď sa v území nehospodárilo, ochranu prírody zabezpečovali podľa dostupných finančných prostriedkov práve kosením či výrubom. V súčasnosti ochranári podľa Bockovej prispievajú k údržbe tejto lokality monitoringom populácie ponikleca veľkokvetého, kontrolou dodržiavania podmienok ochrany a komunikáciou s obhospodarovateľom.



K ochrane Kavečianskej stráne podľa jej slov môžu prispieť aj obyvatelia. „Jednak svojím zodpovedným správaním sa pri návšteve územia a jednak v prípade zistenia porušovania podmienok ochrany územia ohlásením takej činnosti orgánu ochrany prírody. V tomto prípade je to Okresný úrad Košice, ako aj Regionálne centrum ochrany prírody Prešov,“ dodala.



Poniklec veľkokvetý je európskym významným druhom, ktorý je chránený aj v rámci programu Natura 2000. ŠOP SR pripomína, že spoločenská hodnota jedného kusa je 400 eur.