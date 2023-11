Košický kraj sa zaoberá riadením Správy ciest po väzbe jej riaditeľa

Košice 13. novembra (TASR) - Riadenie Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) v súvislosti s novým obvinením a väzbou pre jej generálneho riaditeľa Antona T., ako aj zabezpečenie zimnej údržby sú témami pondelkovej porady na Úrade KSK. Novinárom to dopoludnia potvrdil predseda KSK Rastislav Trnka.



"Po porade, ktorú budeme mať na Úrade KSK, budeme informovať o záveroch," uviedol. Nevyjadril sa zatiaľ k otázke, či má šéf krajských cestárov jeho dôveru, ani k tomu, ako to bude ďalej s riadením správy ciest. "Budeme informovať po porade, keď sa oboznámim so všetkými relevantnými skutočnosťami, ktoré sú k dispozícii. Neviem sa postaviť k niečomu z médií, keď sa tie informácie menia - od obvinenia, druhu obvinenia až po nejaké závery," konštatoval.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vo štvrtok (9. 11.) obvinil Antona T. a ďalšiu osobu z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaného formou spolupáchateľstva. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) cez víkend vzal Antona T. do väzby. Rozhodnutie sudkyne nie je právoplatné a o sťažnosti obvineného bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR. Súd vzal obvineného do väzby pre obavy z možného ovplyvňovania svedkov a pre obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Anton T. bol obvinený aj v kauze nákupu bezdotykových teplomerov.



Porada na KSK sa bude zaoberať aj pohotovostnými službami pri zabezpečení zimnej údržby ciest. O medializovanej nespokojnosti časti zamestnancov krajskej správy ciest s údajnou hrozbou štrajku Úrad KSK nemá informácie a k téme sa vyjadrí taktiež po pondelkovom stretnutí. "My o tom nemáme žiadne relevantné informácie, ani žiadny list, ani mail," uviedol Trnka.