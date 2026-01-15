< sekcia Regióny
Poradný tím bude diskutovať o revitalizácii parku v Banskej Bystrici
Mestský park na Tajovského ulici je národnou kultúrnou pamiatkou. V rámci jeho plánovanej revitalizácie sa pôvodne hovorilo o výrube vyše 400 stromov, s čím nesúhlasili odborníci i časť verejnosti.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. januára (TASR) - V Banskej Bystrici sa v piatok (16. 1.) uskutoční stretnutie širšieho poradného tímu k revitalizácii mestského parku na Tajovského ulici. Cieľom je preniesť diskusiu o plánovanej obnove a nevyhnutných výruboch v parku zo sociálnych sietí k okrúhlemu stolu pre nastolenie odborného a otvoreného dialógu. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Stretnutie širšieho poradného tímu o revitalizácii banskobystrického mestského parku bude venované nastaveniu spolupráce a interpretácii výsledkov a hlavných odporúčaní vyplývajúcich z nezávislého dendrologického posúdenia zdravotného stavu 415 kusov stromov, ktoré si dala samospráva vypracovať na jeseň. V posudku bolo v prvej etape na odstránenie navrhnutých 149 stromov, 132 odborníci určili na ošetrenie a deväť na ďalšie vyšetrenie.
„Chceme vytvoriť prostredie pre vecnú a odbornú diskusiu k aktuálnym podkladom, ktorými disponujeme. Naším cieľom je nastoliť dialóg a odbornú argumentáciu bez politického tlaku a tlaku sociálnych sietí, ktoré často slúžia na šírenie dezinformácií a hejtu. Verím, že dosiahneme zhodu v navrhovanom postupe výrubov drevín z bezpečnostného hľadiska v prvej etape tak, aby sme mohli vybrané dreviny odstrániť a park opäť sprístupniť verejnosti. Zároveň budeme pokračovať v diskusii o ďalšej etapizácii obnovy zelenej zložky parku,“ uviedol primátor Ján Nosko.
Na piatkovom stretnutí sa bude diskutovať aj o zmierňovacích opatreniach pre vtáctvo a netopiere, samospráva pripomína, že odstraňovanie stromov ohrozujúcich prevádzkovú bezpečnosť v parku bude sprevádzané environmentálnym dozorom. „Cieľom nasledujúcich stretnutí bude nastoliť diskusiu o ďalšej obnove zelenej zložky parku, nadväzujúcej etapizácii výrubov a o náhradnej výsadbe,“ doplnila vedúca referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania banskobystrického mestského úradu Soňa Kariková.
Mestský park na Tajovského ulici je národnou kultúrnou pamiatkou. V rámci jeho plánovanej revitalizácie sa pôvodne hovorilo o výrube vyše 400 stromov, s čím nesúhlasili viacerí odborníci i časť verejnosti. Samospráva neskôr pristúpila k vypracovaniu nového nezávislého dendrologického posudku a rozšíreniu poradného tímu.
