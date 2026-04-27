PORIADNY ARZENÁL: Doma prechovával kozlicu, samopal a pištoľ
Obvinenému obmedzili osobnú slobodu a umiestnili do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Nová Dubnica 27. apríla (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 57-ročného muža zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Neoprávnene prechovával v Novej Dubnici zbrane. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Počas domovej prehliadky policajti zaistili brokovú kozlicu, samopal a signálnu pištoľ. Okrem zbraní policajti zaistili i zatiaľ nešpecifikované množstvo streliva rôznych kalibrov a typov.
Obvinenému obmedzili osobnú slobodu a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil.
