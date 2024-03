Banská Bystrica 1. marca (TASR) - Odborná trojčlenná porota vybrala víťaza znelky Banskobystrickej hudobnej jari. Spomedzi siedmich účastníkov autorskej súťaže vybrala partitúru Handlovčana Petra Franzena, ktorý žije v Poprade. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Dodal, že meno víťaza sa spája hlavne so sakrálnou hudbou. "Známy je aj ako reštaurátor a ladič píšťalových organov," spomenul. Znelka bude mať premiéru na koncerte českého huslistu Pavla Šporcla 13. marca v Robotníckom dome v Banskej Bystrici.



Víťaz autorskej súťaže študoval učiteľstvo hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od svojich trinástich rokov pôsobí ako chrámový organista. V roku 1995 sa zapojil do hudobnej prípravy liturgie počas návštevy pápeža Jána Pavla II. v Levoči. Franzen vydal tri zbierky predohier k adventným, vianočným i veľkonočným piesňam Jednotného katolíckeho spevníka. Zároveň skomponoval viaceré chrámové piesne.



Na znelku vyhlásilo mesto koncom uplynulého roka verejnú autorskú súťaž. Podmienkou organizátorov bolo, aby spĺňala základnú charakteristiku hudobnej formy. Odzrkadľovať má filozofiu festivalu a zároveň prezentovať verejnosti odkaz dedičstva klasickej hudby. "Víťaz zaujal hudobne čistým spracovaním, kde od trojhlasu fláut cez akordické postupy dychového kvinteta graduje hudba až do záverečného slávnostného akordu," poznamenala jedna z porotkýň a vedúca Robotníckeho domu Lýdia Baranová.



Festival klasickej hudby, ktorý patrí medzi najstaršie na Slovensku, napíše v tomto roku svoju 63. kapitolu. Návštevníci sa od 13. marca do 17. apríla môžu tešiť na hudobné skvosty zo slovenskej i zahraničnej tvorby, s ktorými vystúpia najmä domáci umelci.