Porota vyhodnotila celoštátne kolo súťaže AMFO

Martin 14. septembra (TASR) – Do celoštátneho kola 50. ročníka postupovej súťaže AMFO 2022 nominovali 539 fotografií. Po vyhodnotení odbornej poroty vystavia od 4. novembra v Slovenskej národnej knižnici (SNK) v Martine 206 fotografií. TASR o tom v stredu informovala manažérka pre záujmovú umeleckú činnosť Turčianskeho kultúrneho strediska (TKS) v Martine Kristína Vacek.



Pripomenula, že autori súťažili vo vekových skupinách do 15 rokov, od 15 rokov do 25 rokov, nad 25 rokov a v štyroch rôznych kategóriách - čiernobiela fotografia, farbená fotografia, cykly a seriály a experiment. "Mená autorov, ktorých fotografie predstavia na záverečnej výstave v SNK, nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke Národného osvetového centra," uviedla Vacek.



Držiteľa hlavnej ceny a ďalšie umiestnenia zverejnia na slávnostnom vyhodnotení a vernisáži AMFO 2022 v piatok 4. novembra v SNK v Martine, dodala manažérka pre záujmovú umeleckú činnosť TKS.