Porovnávacia mapa priblíži, ako sa za 200 rokov menila B. Bystrica

Banská Bystrica 7. marca (TASR) - V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici sa vo štvrtok o 16.30 h dočká slávnostného uvedenia do života porovnávacia mapa Banskej Bystrice, ktorá ponúka príležitosť vidieť, ako sa jej územie zmenilo v priebehu času. Pokrstí ju riaditeľ SSM Marcel Pecník. TASR o tom informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



Originálne dielo je výsledkom práce tímu z bývalého Vojenského kartografického ústavu (VKÚ) v Harmanci, vydavateľa turistických máp, ktorý teraz pôsobí v Kynceľovej. Porovnáva súčasnú mapu mesta a jej okolia s mapou slávneho kartografa Jána Lipského z roku 1806, a to nielen na papieri, ale i prostredníctvom aplikácie s rozšírenou realitou.



"Porovnávacia mapa Banská Bystrica a okolie kedysi a dnes je súčasťou ucelenej edície porovnávacích máp jednotlivých regiónov Slovenska. Prostredníctvom nej chceme verejnosti predstaviť zmeny na Slovensku za viac ako 200 rokov," priblížil riaditeľ VKÚ Harmanec a Slovenského múzea máp v Kynceľovej Milan Paprčka s tým, že mapy majú vzdelávací charakter a sú vhodným doplnkom do škôl. Veľkú obľubu však majú aj u širokej verejnosti.



"V dnešnej dobe, kedy je GPS navigácia už bežnou pomôckou pri cestovaní a mapy vytvára softvér, je ťažké si predstaviť, aké vážne a zložité procesy pred vyše 200 rokmi predchádzali vytvoreniu akéhokoľvek relevantného plánu krajiny. O to viac ma teší, že táto mapa vznikla práve v Banskej Bystrici," pripomenul Pecník.



Ako dodal, záujemcovia si budú môcť mapu kúpiť vo všetkých troch domoch SSM a aj prostredníctvom toho si priblížiť históriu mesta pod Urpínom a jeho okolia.