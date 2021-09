V Porube sa deti môžu tešiť z nového ihriska

Poruba 19. septembra (TASR) - Malí obyvatelia obce Poruba v okrese Prievidza získali nový priestor na trávenie voľných chvíľ. Prvé veľké detské ihrisko postavila obec v blízkosti miestnej materskej školy, do jeho výstavby investovala takmer 20.000 eur.



"Naša obec má takmer 1400 obyvateľov, vyhľadávajú ju najmä mladé rodiny s menšími deťmi, preto tu bola veľká požiadavka na to, aby sa vytvorilo miesto, kde by mohli rodičia so svojimi deťmi tráviť čas," povedal starosta Tomáš Tóth.



Ide podľa neho o vôbec prvé detské ihrisko v obci, jeho výstavbou samospráva naplnila cieľ v podobe podpory mladých rodín, aby v obci zostali. "Ihrisko sa nachádza v samostatnom areáli pri materskej škole, ktorý bol doposiaľ nevyužitý. S výstavbou sme začali ešte na začiatku tohto roka, no bojovali sme aj s počasím, i s terénom, pretože sme potrebovali ihrisko upraviť tak, aby spĺňalo všetky normy," priblížil.



Deti majú podľa starostu v areáli so šírkou 12 metrov a dĺžkou 30 metrov k dispozícii prvky, ktoré nesmú chýbať na žiadnom ihrisku. "Je tam veľký hrací hrad, preliezačky, prevažovačky, pieskovisko a edukačné prvky vrátane počítadla," vymenoval Tóth s tým, že súčasťou ihriska je i oddychová časť. "V budúcnosti chceme tento priestor doplniť i o menší altánok, kde sa budú môcť rodičia zložiť, oddýchnuť si. Ak nám to finančné možnosti dovolia, budeme dopĺňať aj hracie prvky a v oddychovej časti by sme chceli doplniť aj prvky pre rodičov, a teda vybudovať tam menšie workoutové ihrisko," dodal starosta.