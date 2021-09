V Porube vybudovali pomník obetiam veľkých vojen

Poruba 15. septembra (TASR) - Obete prvej a druhej svetovej vojny z Poruby v okrese Prievidza už pripomína pomník. Umiestnili ho na starom cintoríne v blízkosti kostola sv. Mikuláša. Pri jeho vybudovaní využila obec moderné technológie, nachádza sa na ňom 34 mien ľudí vrátane židovskej ženy a príslušníka rómskej komunity.



Pomník obetiam veľkých vojen sa doposiaľ v obci nenachádzal a historické povedomie o týchto udalostiach postupne upadalo. Výskum o obetiach podľa slov historika trval niekoľko rokov. "Naším cieľom bolo vzdať hold a pripomenúť si obe svetové vojny. Táto malá dedinka bola do nich nepriamo vtiahnutá, pretože na front jednej i druhej vojny odtiaľto išli ľudia," povedal historik a obyvateľ Poruby Erik Kližan.



V prvej svetovej vojne padlo z Poruby 27 ľudí. "Je tu veľa mien rodín, ktoré dodnes žijú v Porube, máme tam dve dvojice súrodencov," priblížil Kližan.



Obetí z druhej svetovej vojny z Poruby bolo menej, no mali rôzne osudy. "Máme tam vojaka, ktorý padol vo vojenskej činnej službe, dvoch mužov, ktorých umučili v Zemianskych Kostoľanoch, pretože neuposlúchli zákaz vychádzania. Máme tam príslušníka niekdajšej porubskej rómskej komunity a príslušníčku niekdajšej židovskej komunity. Tá nebola veľká, počítala len jednu rodinu," ozrejmil Kližan.



Za myšlienkou vybudovania pomníka stojí i obecný poslanec Stanislav Kurbel. "Pomník je pripomienkou dnešných technológií, nechceli sme do toho ťahať staršie architektonické slohy, ale prispôsobiť ho dnešnej dobe. Preto je kovový a laserom sú do neho vygravírované mená padlých z vojen. Korunu pomníku dáva plech, do ktorého je vygravírovaný kľačiaci vojak, ktorý symbolizuje šťastný návrat z vojny, alebo tiež smútok," vysvetlil Kurbel.



Pomník odhalili počas osláv 77. výročia SNP. Podujatie podporila obec viacerými aktivitami vrátane výstavy o vojnách. "Tragédia prvej a druhej svetovej vojny postihla 34 rodín z obce Poruba, čo malo naozaj veľký vplyv na všetky rodiny. V jednej chvíli chýbal syn, brat, sused. Bolo to veľmi ťažké obdobie a za niekoľko desiatok rokov sa len spomínalo a nebola možnosť v našej obci si pripomenúť ich pamiatku. Preto som rád, že sa nám v tomto roku podarilo pamiatku zhmotniť do pomníka," skonštatoval starosta Tomáš Tóth.