Porucha kanalizácie v Trnave prinesie uzáveru

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V čase uzávery Invalidskej ulice bude vjazd do Jeruzalemskej ulice možný cez Horné bašty.

Autor TASR
Trnava 12. marca (TASR) - Rozsiahla porucha kanalizácie prinesie od piatka (13. 3.) do pondelka (16. 3.) uzáveru Invalidskej ulice v Trnave a zmenu organizácie dopravy v tejto lokalite. Informovala o tom trnavská radnica.

„V čase uzávery Invalidskej ulice bude vjazd do Jeruzalemskej ulice možný cez Horné bašty,“ priblížilo mesto s tým, že Jeruzalemská ulica bude počas uzávery obojsmerná.
