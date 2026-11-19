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VIDEO: PORUCHA POTRUBIA: Časť Krížnej ulice v Bratislave je uzavretá
Obchádzková trasa povedie po Záhradníckej a Radlinského ulici.
Autor TASR
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Krížna ulica v Bratislave je v úseku od Karadžičovej po Trnavské mýto uzavretá. Dôvodom je porucha na vodovodnom potrubí, ku ktorej došlo v stredu. Obmedzenie potrvá niekoľko dní. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Úsek bude uzavretý a riadne označený dopravným značením,“ uviedla polícia. Doplnila, že obchádzková trasa povedie po Záhradníckej a Radlinského ulici.
Vodičov vyzvala, aby sa riadili dopravným značením a nevchádzali na uzavretý úsek do odstránenia poruchy. Zároveň im odporučila využiť alternatívne trasy.
„Úsek bude uzavretý a riadne označený dopravným značením,“ uviedla polícia. Doplnila, že obchádzková trasa povedie po Záhradníckej a Radlinského ulici.
Vodičov vyzvala, aby sa riadili dopravným značením a nevchádzali na uzavretý úsek do odstránenia poruchy. Zároveň im odporučila využiť alternatívne trasy.