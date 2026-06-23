< sekcia Regióny
Porucha trolejového vedenia v Prešove spôsobila kolóny aj zmeny v MHD
Obmedzenie sa dotklo aj mestskej hromadnej dopravy.
Autor TASR
Prešov 23. júna (TASR) - Na križovatke ulíc Levočská v smere od Popradu a Obrancov mieru v Prešove spadlo trolejové vedenie. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, na mieste sa nachádza hliadka, ktorá reguluje dopravu. V úseku sa tvoria kolóny a treba rátať so zdržaním. „Jazdite opatrne, riaďte sa pokynmi polície a ak môžete, využite alternatívne trasy,“ doplnila polícia.
Obmedzenie sa dotklo aj mestskej hromadnej dopravy. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) informoval, že linky číslo 2 a 5 sú skrátené. Linky číslo 4, 8 a 38 premávajú v oboch smeroch po obchádzkovej trase. „Na odstránení poruchy intenzívne pracujeme a robíme všetko pre to, aby bola štandardná premávka čo najskôr obnovená,“ dodali z DPMP.
Obmedzenie sa dotklo aj mestskej hromadnej dopravy. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) informoval, že linky číslo 2 a 5 sú skrátené. Linky číslo 4, 8 a 38 premávajú v oboch smeroch po obchádzkovej trase. „Na odstránení poruchy intenzívne pracujeme a robíme všetko pre to, aby bola štandardná premávka čo najskôr obnovená,“ dodali z DPMP.