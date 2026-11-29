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Poruchu vodovodu vo Svite sa podarilo odstrániť
Primátor mesta Vladimír Zentko bol počas zásahu osobne priamo na mieste a priebežne sledoval postup prác aj koordináciu jednotlivých zložiek.
Autor TASR
Svit 29. novembra (TASR) - Poruchu vodovodu sa vo Svite pod Tatrami podarilo odstrániť a dodávky vody čoskoro obnovia. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti. Miestni obyvatelia boli počas nedele bez dodávok pitnej vody pre vážnu poruchu na vysokotlakovom potrubí, ku ktorej došlo ráno o 7.00 h na Štefánikovej ulici.
„Poruchu na vodovodnom potrubí sa podarilo odstrániť. V súčasnosti prebieha tlakovanie vodovodného potrubia a po jeho ukončení sa očakáva obnovenie dodávky vody. Obyvatelia sa tak dočkajú vody už v najbližšom čase,“ uviedlo mesto.
Primátor mesta Vladimír Zentko bol počas zásahu osobne priamo na mieste a priebežne sledoval postup prác aj koordináciu jednotlivých zložiek. „Vidím, s akým nasadením všetci pracujú, aby sa podarilo situáciu čo najskôr vyriešiť a obnoviť dodávku vody pre našich obyvateľov. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa do riešenia tejto situácie zapojili. Veľmi si vážim ich spoluprácu a úsilie,“ uviedol.
Samospráva zároveň poďakovala všetkým odborným zložkám pri odstránení poruchy, najmä Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, Technickým službám mesta Svit, mestskej polícii i hasičom.
Porucha sa stala na hlavnom prívode pitnej vody a bez pitnej vody tak zostalo zhruba 7000 obyvateľov. Voda z prasknutého potrubia zároveň zaplavila objekt bývalej kolkárne a tiež okolité cesty a chodníky. Podľa primátora poruchy potrubí často súvisia so striedaním teplôt a nástupom prvých mrazov. Ráno klesla teplota pod Tatrami miestami aj na mínus 20 stupňov Celzia.
„Poruchu na vodovodnom potrubí sa podarilo odstrániť. V súčasnosti prebieha tlakovanie vodovodného potrubia a po jeho ukončení sa očakáva obnovenie dodávky vody. Obyvatelia sa tak dočkajú vody už v najbližšom čase,“ uviedlo mesto.
Primátor mesta Vladimír Zentko bol počas zásahu osobne priamo na mieste a priebežne sledoval postup prác aj koordináciu jednotlivých zložiek. „Vidím, s akým nasadením všetci pracujú, aby sa podarilo situáciu čo najskôr vyriešiť a obnoviť dodávku vody pre našich obyvateľov. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa do riešenia tejto situácie zapojili. Veľmi si vážim ich spoluprácu a úsilie,“ uviedol.
Samospráva zároveň poďakovala všetkým odborným zložkám pri odstránení poruchy, najmä Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, Technickým službám mesta Svit, mestskej polícii i hasičom.
Porucha sa stala na hlavnom prívode pitnej vody a bez pitnej vody tak zostalo zhruba 7000 obyvateľov. Voda z prasknutého potrubia zároveň zaplavila objekt bývalej kolkárne a tiež okolité cesty a chodníky. Podľa primátora poruchy potrubí často súvisia so striedaním teplôt a nástupom prvých mrazov. Ráno klesla teplota pod Tatrami miestami aj na mínus 20 stupňov Celzia.