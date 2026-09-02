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Porvažník s koalíciou v Košickom kraji spúšťajú ostrú fázu kampane
Košický kraj má podľa jeho slov na viac, než je to v súčasnosti.
Autor TASR
Košice 2. septembra (TASR) - Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Marián Porvažník s koalíciou PS, Hnutie Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, Za ľudí, OKS a DS-ODS, ktorá ide spoločne aj do volieb krajských poslancov, ohlásili v stredu štart ostrej fázy kampane. „Spúšťame bilbordovú kampaň, spúšťame aktívnu kontaktnú kampaň, čoskoro budeme distribuovať naše noviny a v neposlednom rade o pár týždňov predstavíme takisto aj spoločný veľmi konkrétny program na najbližšie štyri roky,“ povedal Porvažník.
Košický kraj má podľa jeho slov „na viac“, než je to v súčasnosti, a to v oblasti kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, kultúry, podpory podnikania, verejných služieb, bezpečnosti, ako aj transparentnosti, spolupráce či celkovo výsledkov. „A preto ‚máme na viac‘ sa stáva hlavným sloganom a nosnou myšlienkou našej spoločnej kampane,“ uviedol Porvažník. Poukázal na spoločný postup liberálnych aj konzervatívnych strán koalície v snahe vymeniť doterajšie vedenie kraja.
Na tlačovej konferencii vystúpili aj Lucia Gurbáľová z KDH a Karel Hirman za Demokratov, ktorí sa predtým vzdali svojej ohlásenej kandidatúry na predsedu KSK v prospech Porvažníka. Gurbáľová označila za svoje prioritné témy v rámci koalície školstvo, sociálnu oblasť a podporu komunít vrátane spolupráce s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Hirman zvýraznil dôležitosť renomé a dôveryhodnosti človeka, ktorý bude v čele KSK. Peter Pollák z Hnutia Slovensko a Peter Čech z SaS vyzdvihli význam spájania a spolupráce strán v rámci širokej volebnej koalície v Košickom kraji.
Kandidátne listiny na post predsedu KSK okrem Porvažníka podali aj Tibor Géci (Jednota Slovanov), Džemal Kodrazi (nezávislý), Monika Sofiya Soročinová (nezávislá), Igor Šimko (Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Právo na pravdu, SNS, Strana vidieka, Starostovia a nezávislí kandidáti, Bratia Slovenska) a súčasný predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Košický kraj má podľa jeho slov „na viac“, než je to v súčasnosti, a to v oblasti kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, kultúry, podpory podnikania, verejných služieb, bezpečnosti, ako aj transparentnosti, spolupráce či celkovo výsledkov. „A preto ‚máme na viac‘ sa stáva hlavným sloganom a nosnou myšlienkou našej spoločnej kampane,“ uviedol Porvažník. Poukázal na spoločný postup liberálnych aj konzervatívnych strán koalície v snahe vymeniť doterajšie vedenie kraja.
Na tlačovej konferencii vystúpili aj Lucia Gurbáľová z KDH a Karel Hirman za Demokratov, ktorí sa predtým vzdali svojej ohlásenej kandidatúry na predsedu KSK v prospech Porvažníka. Gurbáľová označila za svoje prioritné témy v rámci koalície školstvo, sociálnu oblasť a podporu komunít vrátane spolupráce s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Hirman zvýraznil dôležitosť renomé a dôveryhodnosti človeka, ktorý bude v čele KSK. Peter Pollák z Hnutia Slovensko a Peter Čech z SaS vyzdvihli význam spájania a spolupráce strán v rámci širokej volebnej koalície v Košickom kraji.
Kandidátne listiny na post predsedu KSK okrem Porvažníka podali aj Tibor Géci (Jednota Slovanov), Džemal Kodrazi (nezávislý), Monika Sofiya Soročinová (nezávislá), Igor Šimko (Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Právo na pravdu, SNS, Strana vidieka, Starostovia a nezávislí kandidáti, Bratia Slovenska) a súčasný predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).