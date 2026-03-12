< sekcia Regióny
Porvažník spochybnil ceny opráv ciest v Košickom kraji
Ako vo štvrtok uviedol, v Košiciach sú ceny výrazne vyššie než v iných samosprávnych krajoch.
Autor TASR
Košice 12. marca (TASR) - Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Marián Porvažník vyzval aktuálneho predsedu kraja Rastislava Trnku, aby vysvetlil plánované náklady na opravy ciest v kraji. Ako vo štvrtok uviedol, v Košiciach sú ceny výrazne vyššie než v iných samosprávnych krajoch. Upozornil, že kým v iných regiónoch sa cena za kilometer opravy pohybuje približne medzi 100.000 až 200.000 eurami, KSK počíta podľa neho so sumou okolo 260.000 eur za kilometer.
Rámcová zmluva na opravy ciest v hodnote približne 65 miliónov eur má byť predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia krajského zastupiteľstva. „Takýto objem peňazí musí byť pod absolútnou verejnou kontrolou. O to viac, že ide o agendu, ktorá bola za súčasného vedenia župy opakovane spojená s vážnymi korupčnými podozreniami,“ uviedol Porvažník.
Podľa jeho slov by pri plánovaných cenách kraj opravil približne 250 kilometrov ciest. Ak by však náklady zodpovedali štandardu v iných krajoch, mohlo by sa podľa neho opraviť o viac než 200 kilometrov ciest navyše.
Porvažník zároveň vyzval na zverejnenie analýzy Technickej univerzity v Košiciach, na ktorú sa kraj pri určovaní cien odvoláva, ako aj zoznamu konkrétnych úsekov ciest určených na opravu. Podľa neho by tieto informácie mali byť verejnosti dostupné ešte pred rokovaním zastupiteľstva. „Nie je akceptovateľné, aby sa takýto zoznam objavil až pár dní pred zastupiteľstvom. Chceme vedieť, či výber úsekov vychádza z dát a potrieb regiónu, alebo ide len o posledný veľký kšeft pred voľbami,“ uzavrel Porvažník.
