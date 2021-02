Rómsku osadu v Poši nateraz neuzavrú

Poša 12. februára (TASR) – Rómsku osadu v obci Poša v okrese Vranov nad Topľou, kde sa vyskytli viaceré prípady ochorenia COVID-19, obec nateraz neuzavrie. V piatok sa tam uskutočnilo testovanie a boli zistené ďalšie prípady. Podľa starostu Tadeáša Malého budú dôsledne sledovať dodržiavanie karantény zo strany obyvateľov.



"Dnes bolo pretestovaných cca 210 obyvateľov a z toho bolo asi 20 pozitívnych. Keď sa pozrieme na jednotlivé pozitivity, tak sú v jednotlivých domčekoch, ktoré sú murované, majú svoje záhradky. Nie je problém, aby boli ich obyvatelia izolovaní, dodržiavali karanténu a aby sa nepohybovali. Krízový štáb zatiaľ nepristúpil k celkovému uzatvoreniu osady. Aj na základe prvého testovania si myslím, že obec zareagovala veľmi rýchlo. Hneď na druhý deň do osady zabezpečila rúška, pre každý dom dezinfekciu," uviedol pre TASR Malý.



Počas testovania v sobotu (6. 2.) zachytili v osade šesť prípadov z 200 testovaných. Okrem nich bolo zistených v obci ďalších päť.



Podľa starostu k tomu, že rapídne nevzrástol počet prípadov, pomohla aj činnosť Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorá dohliada na dodržiavanie karantény a mobilitu ľudí.



"Na základe rozhodnutia krízového štábu sme sa rozhodli, že budeme dôsledne sledovať dodržiavanie karantény v spolupráci s MOPS, ale predovšetkým v súčinnosti s policajným zborom. Ak dôjde k nejakému porušeniu, tak budú z toho vyvodené určité sankcie. Domy budú označené karanténou," vysvetlil Malý.



Ako povedal, potraviny obyvateľom zabezpečia za pomoci súkromného dodávateľa a v rámci projektu Zdravé regióny lieky a kontakty na lekárov. Dávky budú vyplácať pred rómskou osadou, aby ľudia nemuseli chodiť na poštu.



"Pokiaľ tieto obmedzenia nezaberú, budeme musieť pristúpiť k radikálnejším riešeniam, a to k celkovému uzatvoreniu osady tak, ako je to v niektorých lokalitách. Zatiaľ je pretestovanie naplánované o 14 dní. V osade žije v súčasnosti okolo 430 obyvateľov, ale je tam dosť veľa detí do desať rokov. Školu sme neotvárali, lebo by to bolo veľmi veľké riziko," dodal Malý.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Vranove nad Topľou obci vyhláškou v utorok (9. 2.) nariadil dohliadanie za asistencie polície na dodržiavanie karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí u osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, ako aj u tých, ktorí boli v kontakte s chorými. Ide o obyvateľov rodinných domov č. 183, 188 a 189 v tamojšej osade. Obec musela taktiež zabezpečiť v piatok antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 u všetkých obyvateľov nad desať rokov v osade.