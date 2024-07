Posádka havarovaného auta skončila po nočnej nehode v nemocnici

Horný Hričov 8. júla (TASR) - Žilinskí policajti dokumentovali počas nedeľnej noci (7. 7.) dopravnú nehodu na ceste I/61 v katastri obce Horný Hričov (okres Žilina), pri ktorej havaroval 19-ročný vodič. Spoločne s tromi spolujazdcami skončil v nemocnici. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



Mladík za volantom osobného auta v smere zo Žiliny do Bytče prešiel do protismeru, zišiel mimo cesty, kde sa vozidlo prevrátilo. "Vo vozidle sa nachádzali ďalší traja spolujazdci, ktorí boli spoločne s vodičom prevezení do nemocnice. Počas dokumentovania dopravnej nehody policajti zistili, že muž, ktorý mal viesť vozidlo, nie je držiteľom vodičského oprávnenia," uviedla polícia.



Doplnila, že jeho dychová skúška na alkohol bola negatívna. "Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.