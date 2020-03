Posádka Kositu je v karanténe, firma chce odpadovú koncepciu

Košice 23. marca (TASR) – Do kontaktu s rizikovým prostredím sa zatiaľ dostala jedna posádka spoločnosti Kosit, ktorá je momentálne v karanténe. TASR o tom za firmu v súvislosti s novým koronavírusom informovala Slavomíra Brzová s tým, že všetci jej terénni zamestnanci sú vybavení rúškami a rukavicami. Podľa vedenia firmy by vláda mala začať tvoriť efektívnu a bezpečnú koncepciu zvozu a spracovania odpadu.



Zatiaľ ani u jedného člena posádky nebolo potvrdené ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, firma má v súčasnosti 100-percentnú vypravenosť posádok. „Doterajšie opatrenia boli zamerané predovšetkým na to, aby boli napriek nedostupným rúškam všetci zamestnanci vybavení ochrannými prostriedkami a jednotlivé zmeny upravené tak, aby posádky zberových vozidiel prichádzali do vzájomného kontaktu podľa možnosti čo najmenej. Striedajú sa v blokoch,“ povedal generálny riaditeľ firmy Kosit Marián Christenko s tým, že to platí aj v prípade personálu, ktorý riadi prevádzku Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO).



Všetok komunálny odpad Kosit v súčasnosti zváža podľa zazmluvneného harmonogramu, jedným z obmedzení vo vzťahu k zvozu odpadu bolo odloženie triedeného zberu a jeho vývoz v obciach. Spoločnosť ponechala zberné dvory otvorené, no pre vstup zaviedla sprísnené pravidlá.



Podľa Christenka je žiaduce, aby Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR situáciu v súvislosti s novým koronavírusom a nakladaním s odpadom koordinovalo. „Som toho názoru, že vláda by mala mať komplexný program, ako aj v čase pandémie efektívne zvážať a likvidovať odpad, vyhnúť sa spôsobom nakladania s odpadom, ktoré môže predstavovať zdravotné riziko, prípadne kontaminovať okolie a v maximálnej miere preferovať jeho termické spracovanie. Pri vyše 900 stupňoch Celzia vírus neprežije,“ uviedol. Podľa jeho slov sú na Slovensku k dispozícii dve ekologicky prijateľné zariadenia na energetické zhodnotenie komunálneho odpadu - v Bratislave a v Košiciach. Tvrdí, že do budúcnosti by mali byť spolu s recykláciou kostrou novej koncepcie odpadového hospodárstva na Slovensku.