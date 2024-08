Leteckí záchranári z Popradu pomáhali počas troch dní 18 ľuďom

Poprad 26. augusta (TASR) - Posádka Leteckej záchrannej služby Air - Transport Europe z Popradu zaznamenala počas uplynulých troch dní rekordný počet zachraňovaných pacientov. Na pomoc leteli celkovo 18 ľuďom v tiesni. Ako Air - Transport Europe informuje na sociálnej sieti, celkový letový čas popradského vrtuľníka počas troch dní trval 12 hodín a 35 minút.



Séria záchranných akcií posádky Krištof 03 začala v piatok (23. 8.) v skorých ranných hodinách, kedy letela na pomoc 21-ročnému mužovi, ktorý sa ešte predchádzajúci deň v noci vybral sám na túru. Pri páde si poranil hlavu.



Ďalej prevážali pacienta s ochorením pečene z nemocnice v Poprade do nemocnice v Banskej Bystrici. Okrem iného pomáhali i 48-ročnému mužovi, ktorého v oblasti vrchu Poludnica poštípala osa, následkom čoho sa u neho rozvinula silná alergická reakcia, ako aj 26-ročnej Slovenke, ktorá si na ceste pod Sliezkym domom po páde na elektrobicykli spôsobila úraz hlavy s podozrením na otras mozgu.



V sobotu (24. 8.) mali leteckí záchranári vo Vysokých Tatrách tri záchranné akcie po sebe. "Vzhľadom na hlásenie o prebiehajúcej resuscitácii muža pod Priečnym sedlom smerovala posádka okamžite k miestu určenia. Podľa svedkov 56-ročný turista z Česka počas výstupu náhle skolaboval, upadol do bezvedomia a došlo u neho k zastaveniu obehu. Na mieste sa nachádzal náhodný svedok - lekár, ktorý okamžite začal s oživovaním. Po vysadení lekárky z paluby pomocou navijaka priamo na miesto, pokračovala ďalej v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii. Žiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu sa mužovi nepodarilo obnoviť základné životné funkcie a na mieste lekárka skonštatovala už len úmrtie," uvádzajú leteckí záchranári.



V nedeľu (25. 8.) popradskú základňu okrem iného požiadali o sekundárny prevoz 52-ročnej pacientky s akútnym infarktom myokardu do vyššieho pracoviska, Kardiocentra v Prešove. Leteckí záchranári pomáhali i 62-ročnej turistke, ktorá si v oblasti Slavkovskej vyhliadky po pošmyknutí zlomila predkolenie.