Posádkový deň detí v Prešove ponúkne ukážky techniky
Autor TASR
Prešov 30. mája (TASR) - Vojenskú techniku, ukážky zbraní a výzbroje, modely lietadiel či sprievodné aktivity pre deti ponúkne Posádkový deň detí 51. krídla Prešov. Podujatie sa koná v sobotu od 8.00 h do 14.00 h v areáli letiska v Nižnej Šebastovej. Na svojej webstránke o tom informuje 51. krídlo Prešov.
Na programe je okrem iného i prelet vrtuľníkov, vzdušný výsadok z vrtuľníka Mi-17, ukážka výcviku psov i ukážka hasičského robota pre nebezpečné zásahy hasičov. Návštevníci si môžu pozrieť aj vojenskú techniku vrátane bojového obrneného vozidla 8 x 8 Patria, tanku T-72 či vrtuľníkov Mi-17 a UH-60. Súčasťou programu je aj prezentácia lietadla F-16.
Pripravené sú i statické a letové ukážky športových a ultraľahkých lietadiel Aeroklubu Prešov a prezentácia regrutačného strediska. Návštevníci si môžu pozrieť aj ukážku boja zblízka, sebaobranu a weapon handling. Medzi zaujímavosti programu pre deti patrí aj penová šou.
Mesto Prešov informovalo, že vybrané spoje linky MHD č. 1 budú počas soboty premávať bezplatne. Trasa linky bude dočasne predĺžená až k dočasnej zastávke Deň detí s Ozbrojenými silami SR. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webstránke mesta.
Polícia zároveň upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia v súvislosti s podujatím. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, krátkodobá čiastočná uzávera sa bude týkať cesty I/18 v úseku Prešov, mestská časť Nižná Šebastová - Kapušany, pričom premávka bude riadená dočasným dopravným značením.
