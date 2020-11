Posádky košickej záchranky začali používať antigénové testy

Košice 3. novembra (TASR) – Posádky košickej záchranky začali v indikovaných prípadoch používať antigénové testy. Cieľom je priamo na mieste overiť možnú prítomnosť nového koronavírusu, a tým lepšie zhodnotiť mieru rizika. Pomôcť to má aj pri následnom umiestnení pacientov do zdravotníckych zariadení. TASR o tom informoval hovorca Záchrannej služby Košice (ZS KE) Viktor Wurm s tým, že sa to týka posádok rýchlej zdravotnej aj lekárskej pomoci.



„Aj v súčasnosti naši záchranári vyhodnocujú všetky indikácie, respektíve celkovú anamnézu pacienta vrátane symptómov. Na základe zhodnotenia stavu volia príslušnú úroveň ochranných pomôcok. Používanie antigénových testov im však poskytuje možnosť získať ešte komplexnejší obraz a prípadne zvoliť až najvyššiu úroveň ochrany,“ uviedol.



Wurm spresnil, že na základe výsledku testu je možné efektívnejšie manažovať umiestnenie symptomatického pacienta do červených zón, na COVID či infekčné oddelenia, alebo na klasické nemocničné oddelenia. Podľa neho takéto otestovanie pacienta pomáha predchádzať sekundárnej nákaze pacientov už hospitalizovaných na bežných oddeleniach. K nej môže potenciálne dôjsť umiestnením nezisteného pozitívneho pacienta privezeného záchrankou na takéto oddelenia.



Košická záchranka uplynulý týždeň absolvovala 176 výjazdov k pacientom s pozitívnym testom na nový koronavírus. Týždeň predtým ich bolo približne o 55 percent menej. Dôvodom nárastu podľa Wurma je aj to, že doposiaľ boli identifikovaní len na základe PCR testov.



ZS KE pripomína, že antigénové testy používané posádkami ZS KE slúžia na zhodnotenie stavu pacienta pre uvedené účely. „Nenahrádzajú organizovaný skríning obyvateľstva a pacientovi nie je vystavovaný certifikát, ktorý ho oprávňuje požívať výnimky z platného čiastočného zákazu vychádzania,“ zdôrazňuje.