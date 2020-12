Poškodená cesta na Muráni je v jednom jazdnom pruhu opäť prejazdná

Banská Bystrica 18. decembra – Cesta medzi obcami Muráň a Muránska Huta, ktorá bola uzavretá od konca júna, je od piatka v jednom pruhu opäť prejazdná. Dopravu bude počas zimy riadiť semafor, komunikáciu budú môcť využívať všetky vozidlá do 7,5 tony i autobusy. Za Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie Lenka Štepáneková.



Zástupcovia BBSK a spoločnosti Skanska SK v piatok slávnostne sprístupnili jeden jazdný pruh cesty II/531, ktorú na konci júna závažne poškodili prudké prívalové dažde. „Som veľmi rád, že sa nám v spolupráci so zhotoviteľom stavby podarilo dodržať sľub, ktorý sme dali všetkým ľuďom z tohto regiónu, a cestu v jednom jazdnom pruhu otvoriť ešte pred Vianocami,“ uviedol predseda BBSK Ján Lunter.



Na oprave cesty pracovalo 64 dní nepretržite sedem dní v týždni 25 až 50 pracovníkov, ktorí odstránili 900 ton sute či popadaných stromov a odviezli 5500 kubických metrov poškodeného násypu cestného telesa. „Práce na ceste II/531 budú na jar opäť pokračovať, predpokladáme, že od konca marca. Nevyhnutná bude jej opätovná uzávera s využívaním obchádzkových trás tak, ako to bolo doposiaľ,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Dopravu v jednom pruhu bude na zrekonštruovanej ceste od piatka riadiť semafor, podľa Luntera čakacia doba nepresiahne 20 minút. „Rýchlosť je tu znížená na 30 kilometrov za hodinu, v zmysle vydaného povolenia je prejazd umožnený len osobnej doprave, autobusom a vozidlám s hmotnosťou do 7,5 tony,“ doplnil Lunter s tým, že obmedzenia sa týkajú 2,7 kilometra dlhého úseku od Syslej lúky v smere na Muránsku Hutu.



Spoločnosť Skanska SK okrem cesty II/531 uskutočnila aj úpravy na 13 kilometrov dlhej obchádzkovej trase, vedúcej cez Národný park Muránska planina. Celková hodnota zákazky, ktorá zahŕňa práce na oboch komunikáciách, dosiahla 7,5 milióna eur. Štát regiónu prisľúbil prispieť sumou päť miliónov eur, zvyšné prostriedky budú použité z rozpočtu BBSK.