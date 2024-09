Poškodenie na vodnej stavbe v Krompachoch môže spôsobiť záplavy

Krompachy 4. septembra (TASR) - Krádež a poškodenie elektrického vedenia na vodnej stavbe v Krompachoch z konca augusta stále vyšetrujú. Hať je natoľko poškodená, že v prípade zvýšených prietokov by mohlo dôjsť k lokálnym záplavám. Pre TASR to potvrdila kancelária generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP).



"Ide o vodnú stavbu - hať Krompachy, ktorá prioritne slúži na vzdúvanie vody pre priemysel, elektráreň a neposlednom rade má aj funkciu ochrany územia pred povodňami. Bola odcudzená a zničená elektroinštalácia elektromotorov, ktoré zabezpečujú chod motorov pre stavidlá, taktiež je odstavená malá vodná elektráreň, ktorá je súčasťou hate," uviedol SVP. Ide podľa štátneho podniku o ojedinelý prípad, ktorý sa tam doposiaľ nevyskytol.



Areál hate je oplotený a interiérové časti sú napojené na centrálny pult zabezpečenia. Spôsob, akým sa tam páchateľ dostal, je predmetom vyšetrovania. Nateraz nie je podľa SVP možné určiť výšku škody, ktorú páchateľ spôsobil, ani sumu, ktorú si vyžiadajú opravy zariadenia. "SVP sa bude snažiť dať hať do plnej prevádzky čo najskôr. Závisí to však aj od rozsahu škôd a dodávateľa, v akom čase bude schopný zrealizovať opravy," dodáva štátny podnik. Plánuje okrem už zavedených opatrení zaviesť aj ďalšie bezpečnostné prvky na zabezpečenie lepšej ochrany.



"V súvislosti s poškodením a následným odcudzením elektrickej rozvodnej skrine a doposiaľ presne nezisteného množstva elektrických káblov vedie vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi trestné stíhanie pre zločin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia," dodala pre TASR krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie bližšie informácie momentálne podľa nej nie je možné poskytnúť. Potvrdila však, že zlodej ukradol elektrickú rozvodnú skriňu a káble vedúce k ovládačom stavidiel hrádze a k samotným stavidlám hrádze. Výsledkom toho bola porucha na ovládaní niekoľkých stavidiel hrádze, ktorými je regulovaný tok vody v koryte rieky Hornád a tok vo vodnom kanáli slúžiacom na prívod vody k elektrárni v meste Krompachy.