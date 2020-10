Poškodenú Nálepkovu ulicu v Liptovskom Mikuláši opravia

Liptovský Mikuláš 6. októbra (TASR) – Mesto Liptovský Mikuláš dalo zrekonštruovať Ulicu kpt. Nálepku. Miestna komunikácia mala nerovný povrch a pribúdali na nej výtlky. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková s tým, že práce by mali trvať do konca októbra.



Obnova zahŕňa odfrézovanie existujúcej vozovky a položenie novej obrusnej vrstvy z asfaltobetónu. „Práce zrealizuje spoločnosť Cesty Košice na úseku od križovatky s ulicou Československej brigády po železničné priecestie pod Hájom,“ priblížila hovorkyňa.



Rozpočtové náklady stavby sú 53.000 eur. Sumu mesto vyčlení z balíka financií, ktoré dostalo od ministerstva kultúry na obnovu Hája.



„Chceme požiadať vodičov, aby z dôvodu prác od 6. do 20. októbra neparkovali svoje autá na tejto ulici,“ dodala Anna Letavajová z mestského úradu.