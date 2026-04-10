POŠKODENÝ BANKOMAT: Polícia začala trestné stíhanie
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci.
Autor TASR
Nitra 10. apríla (TASR) - Polícia v piatok ráno krátko pred štvrtou hodinou prijala oznámenie o poškodenom bankomate v jednej z obcí v okrese Komárno. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Jana Šinková.
Ako dodala, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Bližšie informácie podľa nej momentálne nie je možné poskytnúť.
Ako dodala, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Bližšie informácie podľa nej momentálne nie je možné poskytnúť.