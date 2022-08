Poškodený most pri Herľanoch búrajú, nahradí ho dočasné premostenie

Košice 23. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začína búracie práce na moste cez horský potok pred obcou Herľany (okr. Košice – okolie) v smere z Banského. V najbližších dňoch most zbúrajú a sutiny odstránia. Na jeho mieste zhotoviteľ osadí dočasné mostné provizórium dlhé 12 metrov, informoval v utorok Úrad KSK.



"Ani táto stavba sa neobišla bez menších problémov, súťaž na zhotoviteľa sme museli opakovať. Pred začatím búracích prác bolo tiež potrebné spracovať projekt, zabezpečiť inžiniersku činnosť a vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. Po náročnej administratívnej časti prác tak môžeme odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, ktorý začína s búraním poškodenej nosnej konštrukcie mosta," uviedol generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč.



Most postavený v roku 1948 je podľa odborného posudku statika v havarijnom stave. Z dôvodu možného kolapsu nariadil Okresný úrad Košice – okolie jeho úplnú uzáveru. V najbližších dňoch zhotoviteľ demontuje zábradlia, vybúra rímsy a mostovku a odstráni aj šesť oceľových nosníkov, ktoré tvoria nosnú konštrukciu. Dočasné mostné provizórium bude založené na spodnej stavbe pôvodného mosta. Podľa zmluvy so zhotoviteľom by mali tieto práce trvať 30 pracovných dní od odovzdania staveniska. Úsek medzi Herľanmi a Banským by tak mal byť podľa kraja opäť prejazdný najneskôr v polovici septembra. Po oceľovom premostení budú môcť prechádzať vozidlá do 25 ton, a to v jednom jazdnom pruhu. Premávku bude riadiť svetelná signalizácia.



Búracie práce aj prenájom dočasného premostenia hradí zo svojho rozpočtu KSK, práce si vyžiadajú takmer 264.000 eur. "Výstavba nového mosta je súčasťou projektu rekonštrukcie cesty II/576 medzi Bohdanovcami a Herľanmi, na ktorú sme získali prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu. Z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov v súčasnosti prebieha opakované verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto rozsiahlej rekonštrukcie. Aby bol úsek aspoň dočasne prejazdný a dopravné obmedzenia čo najmenšie, z projektu bolo vyňaté zbúranie mosta a realizujeme ho vo vlastnej réžii," konštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.