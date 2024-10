Poškodený most v B. Bystrici nahradí promenádny

Banská Bystrica 10. októbra (TASR) - Most ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici bol už dávnejšie pre nevyhovujúci stavebno-technický stav uzavretý pre automobilovú dopravu. Mesto sa ho rozhodlo odstrániť a vybudovať nový, oceľový most spĺňajúci všetky normy. Dnes má už vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Rozhodnutie nahradiť existujúci most z roku 1956 iným, vyplynulo zo záverov diagnostiky a statického posúdenia. Nový, 36 metrov dlhý a osem metrov široký promenádny most pre peších a cyklistov bude súčasťou atraktívneho parčíka.



"Most sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, preto bol projekt nového sledovaný aj Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici. Zo strany pamiatkarov nám bolo adresovaných mnoho pripomienok a požiadaviek, ktoré sme museli vyriešiť a dodržať. Komunikovali sme aj so Slovenským vodohospodárskym podnikom, aby sme získali súhlas a základné parametre mosta, ktorý by v prípade povodní a vysokej hladiny Hrona nespôsoboval problémy. V blízkej dobe začneme s prípravou verejného obstarávania na zhotoviteľa," vysvetlil primátor Ján Nosko.



V rámci výmeny mosta dôjde k vybudovaniu nových úložných prahov železobetónových opôr, ktoré budú založené na mikropilotách. Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako jednopoľová konštrukcia tvorená šiestimi oceľovými nosníkmi a doskou zo železobetónu. Na moste s asfaltovým povrchom bude osadené oceľové zábradlie, ktoré bude možné v prípade povodňových stavov na rieke Hron sklopiť. Napriek tomu, že nový most bude slúžiť výhradne chodcom a cyklistom, projektovať sa bude s nosnosťou pre automobily, aby sa dal v prípade mimoriadnych situácií využiť.



"S projektom výmeny mosta súvisí i projekt vybudovania oddychového parčíka s prístaviskom pre vodákov, na ktorý máme vypracovanú projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie. V súčasnosti na túto stavbu prebieha proces územného konania. Ťažiskovým priestorom parčíka je rampa pre vodákov, kde je navrhnutý malý záliv na priblíženie lode, priestor na vystúpenie a jej vynesenie na rampu. Okolo rampy sa navrhuje nový nábrežný múr a oplotený priestor, ktorý umožní uschovanie lodí. Priľahlú plochu pri Hrone má tvoriť parčík s kaviarňou, tanečnou plochou a lavičkami," doplnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Na území Banskej Bystrice sa nachádza približne 60 mostov a lávok, v majetku samosprávy ich figuruje zhruba 40. Mesto sa mostom systematicky venuje od roku 2014, odkedy pracuje na postupnom zakladaní mostových zošitov. Zároveň sú vykonávané obhliadky a podrobnejšia diagnostika.



Po zbúraní mosta v Kremničke samospráva zabezpečila aj posúdenie 40-ročného Radvanského mosta, napriek tomu, že ho tiež neeviduje vo svojom majetku. Po vykonanej obhliadke, ktorá ho zaradila do kategórie 6, mesto v najbližšom čase v spolupráci so Žilinskou univerzitou zrealizuje jeho podrobnú diagnostiku. Na základe záverov pristúpi k potrebným opatreniam. Mesto zároveň pripravuje zadanie pre projektanta na naprojektovanie nových mostov v tejto časti mesta.