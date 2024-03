Most v Korytnici uzatvoria, v úseku postavia náhradné premostenie

Liptovská Osada 7. marca (TASR) - Poškodený most v kúpeľnej osade Korytnica na Liptove v dohľadnej dobe dočasne uzatvoria. V úseku vybudujú náhradné premostenie. Potvrdil to vo štvrtok starosta Liptovskej Osady Róbert Kuzma. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na mieste plánuje postaviť nový most. Starosta verí, že by sa to mohlo podariť do zimy.



K podmytiu a zatopeniu mosta došlo vo februári vplyvom výdatných zrážok. Od pondelka (4. 3.) v lokalite platí mimoriadna situácia. Objekt monitorujú. "Podľa znaleckého posudku je poškodený, no zatiaľ drží. Miesto pravidelne čistia, aby nedošlo k opätovnému zataraseniu. Momentálne dochádza k príprave výstavby náhradnej trasy. To znamená, že most sa dočasne uzatvorí, osadia tam dopravné značenie a predpokladáme, že v blízkej budúcnosti urobia náhradnú trasu," priblížil Kuzma.



V osade podľa starostu žije zhruba 30 obyvateľov s trvalým pobytom. Okrem nich lokalitu navštevuje aj množstvo ľudí, ktorí si tam prichádzajú načerpať vodu z Korytnice. Kuzma zdôraznil, že most bol v horšom stave už dlhší čas, problémy evidovali minimálne od roku 2016. Objekt má viac ako sto rokov. "Táto povodeň ho poškodila už priveľa. Dúfam, že do mesiaca sa urobí náhradné premostenie. Do zimy by mohol byť nový most postavený aj skolaudovaný," poznamenal.







Most sa nachádza sa na jedinej prístupovej komunikácii do Korytnice. Hovorkyňa ŽSK Eva Lacová uplynulý týždeň informovala, že dočasné premostenie s obchádzkovou trasou bude stáť približne 40.000 eur. Náklady na zabezpečovacie práce si chce kraj uplatňovať u ministerstva životného prostredia a miestneho príslušného okresného úradu.



V zlom a veľmi zlom stave je v súčasnosti 160 mostných objektov v ŽSK. V rokoch 2018 až 2023 v kraji zrekonštruovali 88 mostov.