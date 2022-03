Poškodený Slavín budú musieť obnoviť reštaurátori

Bratislava 3. marca (TASR) - Mesto Bratislava rieši poškodenie časti vojenského pamätníka Slavín s krajským pamiatkovým úradom, keďže je národnou kultúrnou pamiatkou. "Slavín dajú do pôvodného stavu reštaurátori, ktorých je potrebné vysúťažiť. Na tom intenzívne pracujeme a pamätník by mal byť vyčistený najneskôr do konca budúceho týždňa," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková.



Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave na poškodenie jednej z dominánt hlavného mesta reagoval, že pomoc a spolupatričnosť je v súčasnosti potrebné prejavovať viac ako kedykoľvek predtým, nie však ničením kultúrneho dedičstva.



"Poškodenie pamätníka Slavín, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a zároveň pietnym miestom, považujeme za neakceptovateľné v akejkoľvek situácii. Veríme, že pamätník sa čoskoro vráti do pôvodnej podoby a že príslušné orgány vypátrajú páchateľov," skonštatoval ústav.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyhlásil, že premaľovanie Slavína nikomu nepomôže. Ako podotkol, je dosť príležitostí poskytnúť Ukrajincom podporu, nemusí sa však pritom zneuctiť pietne miesto a národná kultúrna pamiatka. Na incident reagoval aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), podľa ktorého je takýto čin cez čiaru.



Namaľované farby ukrajinskej vlajky na Slavíne sú podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výzvou Slovákov, aby Rusko skončilo "nezmyselnú vojnu". Ruská ambasáda na Slovensku je prípadom pobúrená a žiada pamätník obnoviť.



Časť vojenského pamätníka Slavín v Bratislave poškodil neznámy páchateľ modrou a žltou farbou. Natrel schody, stĺpy pamätníka, ako aj priestor pred ním. Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci.