Poškodený vodovod, ktorý spôsobil záplavu v Sade J. Kráľa, opravili

Bratislava 15. marca (TASR) - Poškodené vodovodné potrubie, ktoré cez víkend spôsobilo záplavu v bratislavskom Sade Janka Kráľa, opravili. Informuje o tom Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Pitnú vodu už majú aj prevádzky na pravom brehu Dunaja. Nasledovať budú povrchové úpravy terénu.



Sad Janka Kráľa a jeho okolie zaplavila v nedeľu (12. 3.) voda. Došlo k poruche na jednom z veľkých transportných vodovodných potrubí vedúcich z vodného zdroja Pečniansky les.



Voda poškodila povrch nového cvičiska pod Mostom SNP či príjazdovú komunikáciu na vjazde do areálu Incheba. Vyliala sa aj do sadu, odkiaľ ju museli odčerpávať hasiči. Havária ovplyvnila na istý čas aj dodávku vodu do viacerých ulíc v Petržalke. Mesto po havárii zisťuje škody. Preveruje aj stav stromov, ktoré môžu mať problémy s podmytím koreňov.