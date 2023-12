POŠKODIL DVERE NA DIVADLE: Polícia začala pátranie

Bratislava 11. decembra (TASR) - Polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý v nedeľu (10. 12.) krátko po 23.30 h poškodil dvere bratislavského Divadla Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH). TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Podľa doterajších informácií doposiaľ neznámy páchateľ rozbil sklenenú výplň dverí DPOH. Z miesta následne utiekol," priblížil hovorca. K zraneniu osôb, prípadne k spôsobeniu ďalšej škody nedošlo.



Po páchateľovi skutku polícia intenzívne pátra. "Ďalšie okolnosti tohto incidentu sú predmetnom objasňovania," dodal Szeiff.



Riaditeľka divadla Valéria Schulczová v reakcii pre TASR uviedla, že nechce predbiehať, čoho dôsledkom bolo konanie páchateľa. Podľa nej to mohol byť opitý, agresívny či nahnevaný človek. Nedá sa však vylúčiť ani to, že v spoločnosti, kde neustále vzrastá agresivita a konfrontačný naratív sa neustále prehlbuje, bol muž posmelený "hejtami", ktoré voči divadlu v minulosti smerovali.



"To, že to môže byť dôsledok toho, čo sa s divadlom dialo, je rovnako pravdepodobné ako to, že to bola náhoda. Lebo najprv sa pokúšal dostať do vnútra divadla. Nie je to tak, že ho hneď rozbije," poznamenala Schulczová.