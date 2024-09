Poskytovanie príspevku pri narodení v Handlovej zapracovali do VZN

Handlová 9. septembra (TASR) - Mesto Handlová zapracovalo poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa do všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o sociálnych službách a príspevkoch mesta. Doposiaľ jeho poskytovanie upravovala smernica primátorky mesta, podmienky na jeho získanie sa nezmenili. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa Handlovej poskytuje handlovská samospráva rodičom už niekoľko rokov. K jeho zapracovaniu do VZN ako jedného z paragrafových znení pristúpila na základe odporúčania odborníkov. "Čerpanie tohto príspevku je zabehnuté v praxi, nenastane tak ani žiadna zmena v spôsobe jeho poskytovania," ozrejmila Paulínyová.



Rodičia novonarodeného Handlovčana dostávajú od mesta príspevok vo výške 70 eur na dieťa, v prípade dvojičiek je to dvojnásobok. "Tento príspevok považuje mesto stále za veľmi dôležitý, lebo sa týka novonarodených Handlovčanov. V jeho poskytovaní budeme pokračovať aj do budúcnosti," doplnila hovorkyňa mesta.



Požiadať o príspevok môžu rodičia do 12 mesiacov od narodenia dieťaťa. V roku 2023 mesto poskytlo 71 príspevkov pre novorodencov v celkovej sume 4550 eur, rok predtým to bolo 87 príspevkov v sume 6090 eur. V tomto roku mesto do júla vyplatilo 36 príspevkov.