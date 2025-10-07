< sekcia Regióny
Poslanci B. Bystrice schválili nákup parkovacích automatov
Autor TASR
Banská Bystrica 7. októbra (TASR) - Mesto Banská Bystrica sa aj naďalej pripravuje na prebratie parkovacieho systému vo svojom centre. Poslanci na utorkovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili nákup parkovacích automatov do majetku mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Vedúci odboru správy a údržby miestnych ciest banskobystrického mestského úradu Martin Snopko dodal, že so súčasným prevádzkovateľom rokovali o prevzatí časti existujúcich automatov v centrálnej mestskej zóne do majetku mesta. Dohodli sa, že z celkového počtu 43 kusov parkovacích automatov odkúpia 28 vo vyhovujúcom stave. Ďalších 15, ktoré sú technicky opotrebované, nahradia 15 automatmi vyrobených v roku 2025 so všetkými potrebnými parametrami. „Takýmto spôsobom získame parkovacie automaty na pôvodných miestach tak, ako je to v súčasnosti,“ objasnil.
Po rokovaniach so súčasným prevádzkovateľom predstavuje výsledná suma obstarania parkovacích automatov 92.000 eur bez DPH. Súčasťou ceny je aj suma za odkúpenie existujúceho závorového systému na parkovisku pod Pamätníkom Slovenského národného povstania.
Snopko pripomenul, že všetky parkovacie automaty doplnia o možnosť platby kartou a o klávesnicu na zabezpečenie platby krátkodobého parkovného na konkrétne evidenčné číslo vozidla. „Povinnosťou súčasného prevádzkovateľa je pripraviť automaty so všetkými doplnkami tak, aby mohli od začiatku nového roka slúžiť obyvateľom a návštevníkom na platby za parkovanie,“ zhrnul. Podľa neho plánujú otvoriť aj trh pre aplikácie zmluvných poskytovateľov, ktoré využívajú návštevníci z iných miest. Cieľom je poskytnúť možnosť platiť prostredníctvom nich za parkovné aj v Banskej Bystrici. Okrem toho bude možné naďalej uhradiť parkovné prostredníctvom SMS.
Od 1. januára 2026 plánuje prevádzkovať celý systém plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne mesto Banská Bystrica. V novembri tohto roka budú mestskí poslanci schvaľovať nové všeobecne záväzné nariadenie. Upravená bude aj cenová politika. „Návrhom je, aby obyvatelia centra mesta mali právo získať rezidenčnú kartu a parkovať pred svojimi domami, rovnako ako obyvatelia v iných rezidentských zónach,“ reagovala samospráva. Zároveň potvrdila, že finančne zvýhodnení budú aj naďalej obyvatelia s trvalým pobytom v Banskej Bystrici.
