Poslanci B. Bystrice schválili rozpočet v objeme 97 miliónov eur

Banská Bystrica 7. decembra (TASR) – Banskobystrickí mestskí poslanci schválili v utorok vyrovnaný rozpočet mesta, ktorý v roku 2022 počíta so sumou v objeme 97 miliónov eur. Jeho súčasťou sú legislatívne a zmluvné povinnosti, ktoré sú zabezpečené i napriek zdražovaniu elektrickej energie, inflácii či novým legislatívnym povinnostiam. Mesto vstupuje do prípravy na realizáciu najväčších investícií za posledných 30 rokov.



„V tomto roku bola pre nás počas boja s druhou a treťou vlnou pandémie veľmi dôležitá udržateľnosť vitálnych funkcií mesta, čo sa nám aj podarilo vďaka dobrému hospodáreniu z minulých rokov. Práve preto sme mohli venovať veľkú energiu realizácii plánovaných investícií. V roku 2022 nás čaká realizácia mnohých projektov, ktoré budú financované z rozpočtu, ale aj z európskych zdrojov,“ konštatoval na zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor Ján Nosko.



Medzi ne patrí plán udržateľnej mobility mesta, cyklomost v Radvani ponad cestu R1, výstavba cyklotrás, rekonštrukcia zastávok MHD, modernizácia svetelnej signalizácie na hlavnom cestnom ťahu popri Hrone, odkúpenie domu kultúry, projekty v rámci reakcie na zmenu klímy či rekonštrukcia škôlky na Šalgotarjánskej ulici, vybavenie odborných učební v základných školách, vnútrobloky Tatranská - Sitnianska a Tulská, ale i výstavba nájomných bytov na Ďumbierskej ulici.



„V roku 2022 budeme pokračovať prípravou projektovej dokumentácie, ktorú opätovne prerokujeme s obyvateľmi. Dôležitými sú aj plánované revitalizácie mestského parku a parku Radvanských, ako i príprava komplexnej rekonštrukcie Námestia slobody,“ reagoval Nosko.



Samospráva v rozpočte plánuje investície do základnej infraštruktúry vrátane parkovacej politiky, rekonštrukcie chodníkov či športovísk. Plánuje zrealizovať výstavbu dvoch kruhových objazdov pri mestskom parku a v križovatke pri Medenom hámri.



„Úroveň zadlženia mesta dovoľuje čerpanie výhodných úverov s najnižšími úrokovými sadzbami. Zároveň sa pripravuje na nové programové obdobie s výhľadom možnosti získania najväčšieho objemu externých zdrojov takmer v sume 60 miliónov eur. To však podmieňuje veľké investície do projektovej prípravy či spolufinancovania, pričom aktuálne kalkulujeme s úverovým objemom vo výške 16 miliónov eur,“ zdôraznila Zuzana Detková poverená vedením ekonomického odboru magistrátu.