Poslanci B. Bystrice vyzývajú občanov, aby predišli eskalácii napätia

Banská Bystrica 4. februára (TASR) – Mestskí poslanci v Banskej Bystrici schválili v utorok na svojom zasadnutí uznesenie, ktorým v súvislosti s blížiacim sa termínom konania sa parlamentných volieb (29. 2.) vyzývajú občanov mesta na zdržanlivosť pri všetkých aktivitách vedúcich k nebezpečnej eskalácii predvolebného napätia.



Návrh výzvy predložil mestský poslanec a zároveň prednosta psychiatrickej kliniky banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice Ludvik Nábělek s odôvodnením, že také aktivity ľudí s rozdielnym politickým názorom môžu viesť až k dramatickým stretom.



Témou diskusie poslancov boli i nekompletné hlasovacie lístky pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré niekoľko Slovákov žijúcich v zahraničí dostalo z mesta pod Urpínom v nekompletnej sade. Kritizoval to mestský poslanec a tiež poslanec Národnej rady SR Martin Klus (SaS), podľa ktorého to imidž mesta do istej miery poškodilo.



"Okamžite po oznámení, že chýbajú hlasovacie lístky, sme prijali opatrenia, hneď sme ich skompletizovali a opäť odoslali všetkým žiadateľom do zahraničia," reagoval primátor Ján Nosko.



Ako už mesto v minulosti reagovalo, došlo k zlyhaniu ľudského faktora bez akéhokoľvek úmyslu. Bezodkladne komunikovalo s riaditeľkou odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra a prijalo opatrenia, ktoré zamedzili opakovaniu sa podobnej situácie.



O možnosť voliť zo zahraničia požiadalo 1295 obyvateľov Banskej Bystrice.