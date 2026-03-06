< sekcia Regióny
Poslanci B. Bystrice žiadajú zvolanie zastupiteľstva k obnove MHD
Poslanci pripomenuli, že vedenie mesta avizovalo mimoriadne zastupiteľstvo k MHD už v januári, no nekonalo sa.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. marca (TASR) - Časť banskobystrických mestských poslancov žiada zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva k obnove vozového parku mestskej hromadnej dopravy (MHD). Poslanci kritizujú nedostatok informácií zo strany vedenia mesta v čase, keď sa podľa poslankyne Diany Javorčíkovej rozhoduje o budúcnosti MHD. Primátor Ján Nosko v reakcii skonštatoval, že žiadosť poslancov rešpektuje, no mestské zastupiteľstvo (MsZ) by sa malo zaoberať konkrétnymi závermi z rokovaní s dopravcom, ktoré naďalej pokračujú.
Žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ podpísalo 11 mestských poslancov, kritizujú najmä nedostatok informácií o budúcnosti MHD. „Práve teraz sa rozhoduje o jej kvalite. Avšak za zatvorenými dverami, bez odbornej diskusie a bez vedomia nás poslancov,“ skonštatovala Javorčíková s tým, že riadny termín zasadnutia je naplánovaný až na koniec apríla.
Poslanci pripomenuli, že vedenie mesta avizovalo mimoriadne zastupiteľstvo k MHD už v januári, no nekonalo sa. Ešte v polovici februára tiež žiadali zvolanie zasadnutia Komisie MsZ pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť. To sa nakoniec uskutoční 11. marca, a to napriek tomu, že podľa rokovacieho poriadku je lehota na zvolanie komisie sedem dní.
„Odborný orgán na pôde samosprávy, ktorý by mal práve rokovať o dôležitých míľnikoch aj v oblasti dopravy, je obchádzaný. A preto je na mieste otázka, že či v podstate dopravná komisia naozaj slúži na to, aby dávala poradenstvo poslancom a vedeniu mesta, alebo slúži len ako kompas, aby vytvárala dojem, že sa tu bavíme o doprave naozaj odborne,“ povedala členka komisie Andrea Štulajterová.
Diskusia o budúcnosti MHD v Banskej Bystrici sa začala koncom vlaňajška v súvislosti s možným predĺžením zmluvy so spoločnosťou SAD Zvolen, ktorá v meste zabezpečuje verejnú dopravu. Predĺžiť aktuálnu zmluvu o štyri roky, a to do roku 2034, navrhol dopravca, dôvodom má byť nákup nových autobusov a trolejbusov z európskych fondov a s tým súvisiace nastavenie odpisového obdobia na osem rokov. Proti predĺženiu zmluvy sa postavila časť mestských poslancov i občiansky aktivista a iniciátor petičnej akcie za zlepšenie MHD Matej Bučko. K problematike sa v ostatnom čase vyjadril aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), podľa ktorého nemá predĺženie zmluvy so súkromným dopravcom bez riadnej súťaže oporu v pravidlách verejného obstarávania.
Primátor v reakcii na piatkové vyjadrenia poslancov skonštatoval, že mesto rešpektuje vyjadrenie ÚVO a s dopravcom rokuje o ďalších možnostiach. „Hneď ako budeme mať nejaký výsledok, budem o tom informovať aj komisiu, aj verejnosť a zvolám mimoriadne zastupiteľstvo,“ skonštatoval Nosko.
Súčasná situácia je podľa Bučka i dôsledkom zle nastavených podmienok a nevýhodnej zmluvy podpísanej s dopravcom v roku 2020. Spoločnosť SAD Zvolen v stanovisku pre TASR začiatkom marca uviedla, že nové autobusy a trolejbusy pre MHD v Banskej Bystrici v tomto roku zakúpi. Konštatovala tiež, že predstavitelia mesta i mestskí poslanci by mali o výhodnosti tejto investície presviedčať dopravcu a nie naopak.
„V prípade, že dopravca podpíše s ministerstvom zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ušetrí mesto Banská Bystrica vo svojom rozpočte sumu 15 miliónov eur v rámci úhrad pre dopravcu a v prípade, že dopravca nepodpíše zmluvu o nenávratný finančný príspevok, mesto túto sumu neušetrí,“ poznamenala firma.
Primátor Banskej Bystrice v piatok skonštatoval, že vzťah s dopravcom nie je jednoduchý. Pripomenul, že počas prvých troch rokov trvania zmluvy samospráva dokázala vyrokovať pre MHD v meste benefity. „Dopravca toto vníma možno ako takú krivdu, pretože vyšiel v ústrety a očakáva aj z našej strany, aby sme sa k tomu nejakým spôsobom recipročne postavili,“ poznamenal Nosko. Mesto si od SAD Zvolen nárokuje i zaplatenie zmluvnej pokuty za porušenie podmienok zmluvy, žaloba je aktuálne predmetom súdneho konania.
