Poslanci Banskobystrického kraja budú voliť nového hlavného kontrolóra

Zvolen 9. januára (TASR) - Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) budú na svojom februárovom rokovaní voliť nového hlavného kontrolóra. Uzniesli sa na tom na štvrtkovom rokovaní Zastupiteľstva BBSK, ktoré sa konalo vo Zvolene.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, zákon ukladá samosprávnemu kraju vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra počas posledných 60 dní funkčného obdobia aktuálneho kontrolóra. "Keďže funkcia Michalovi Kňažekovi zaniká k 10. marcu 2020, zastupiteľstvo BBSK sa na svojom aktuálnom rokovaní zaoberalo aj touto témou. Poslanci svojím uznesením schválili termín voľby na 27. februára 2020," priblížila. Voľba sa uskutoční v rámci programu 20. zasadnutia Zastupiteľstva BBSK.



Záujemcovia o túto funkciu môžu podávať prihlášky na Úrad BBSK do 13. februára 2020 do 15.00 h. Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA BBSK – NEOTVÁRAŤ," a to osobne v podateľni Úradu BBSK alebo prostredníctvom pošty na adresu Úradu BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.