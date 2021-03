Poslanci Bratislavského kraja ľutujú zničené preliezačky na Triblavine

Bratislava 29. marca (TASR) - Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vyjadrili ľútosť nad demoláciou preliezačiek z opusteného odpočívadla Triblavina. V diskusii na pondelkovom rokovaní vyjadrili názor, že išlo o necitlivé riešenie.



"Bez ohľadu na to, či sa niekomu tieto skulptúry páčili alebo nie, boli dôkazom doby, v ktorej vznikli a to, že pretrvali desiatky rokov, bolo dôkazom, že boli urobené kvalitne," uviedla poslankyňa Mária Hudáková. Nerozumie, prečo dielo nebolo ponúknuté galériám či iným umeleckým a zbierkotvorným inštitúciám.



Podpredseda BSK Juraj Štekláč upozornil, že nie je dobré, ak práve v súčasnej komplikovanej a náročnej dobe sa ničia umelecké diela. "Bolo by asi dobré, ak by sme ako spoločnosť viac reflektovali sami seba, bohužiaľ, nie je to to ojedinelý prípad," skonštatoval Štekláč.



Poslankyňa Mária Kisková si myslí, že nekultúrnosť tohto typu by sa mala verejne pranierovať.



Poslanec Dušan Dvoran reagoval, že demolácia preliezačiek bola urobená na základe všetkých potrebných súhlasov, vrátane tých od autorov. Emotívne vyjadrenia o likvidácii diela z opusteného priestoru, ktorý neslúžil desiatky rokov svojmu účelu a samotnej skulptúre, o "ktorého umeleckej hodnote možno diskutovať", považuje za prehnané.



Predseda BSK Juraj Doba upozornil, že samosprávny kraj nebol súčasťou celého procesu, aj on vyjadril ľútosť nad tým, že krajina i kraj prichádza o umelecké diela.



Národná diaľničná spoločnosť už v sobotu (27.3.) vydala stanovisko, v ktorom zdôraznila, že autori preliezačiek súhlasili s demoláciou, pričom bolo vydané aj stavebné povolenie. NDS reagovala na kritiku Slovenského centra dizajnu o spôsobe demolácie diela stavebnej architektúry.



Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková uviedla, že v roku 2012 autori najskôr udelili súhlas s premiestnením diela na odpočívadlo Zeleneč. Ako ďalej dodala, keďže technický stav diela vylúčil jeho premiestnenie bez vážneho poškodenia a zároveň nespĺňalo bezpečnostné požiadavky, autori vydali súhlas s jeho demoláciou.



"K demolácii objektu sme pristúpili pred mesiacom, od roku 2019 autori diela ani autorská spoločnosť nepristúpili k odvolaniu súhlasu s demoláciou," doplnila.