Poslanci budú rokovať o predaji chaty v Štúrove i o rozostavanom úrade

Detva 14. novembra (TASR) - Predaj rekreačného domu v Štúrove i budovy rozostavaného okresného úradu v Detve bude témou novembrového rokovania detvianskeho mestského zastupiteľstva (MsZ). TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že na programe je 19. novembra.



Dodal, že predaj rekreačného domu v Štúrove ešte nie je ukončený. Schválenie odpredaja uvedeného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a taktiež schválenie jej podmienok bude predmetom rokovania MsZ. Samospráva ho totiž v súčasnosti nevyužíva.



Dom s pozemkami, ktoré sa nachádzajú pri rekreačnej oblasti na juhu Slovenska, eviduje mesto ako prebytočný a neupotrebiteľný majetok. V súčasnosti je v zlom technickom stave vyžadujúcom investíciu, na ktorú mesto nemá finančné prostriedky. Predajom tak chce získať peniaze, ktoré môže využiť na obnovu a údržbu iných nehnuteľností pre verejnosť priamo pod Poľanou.



Detvianski poslanci budú mať na stole aj materiál o schválení predaja budovy rozostavaného okresného úradu. Potom bude podľa hovorcu aj podpísaná zmluva. Víťazom verejnej obchodnej súťaže je spoločnosť Siroň plus. Zápis z otvárania obálok s ponukami uvádza, že ponúkla sumu 1.070.000 eur a dobu uskutočnenia projektu stanovila na 17 mesiacov. Minimálna celková kúpna cena, ktorú samospráva požadovala, bola 999.999 eur. Primátor mesta Branislav Baran v minulosti pre TASR povedal, že mesto v súčasnosti nemá financie na to, aby tento majetok obnovila a ani si naň nebude brať úver.



Budova stojí na začiatku Detvy od konca 90. rokov minulého storočia. V minulosti ju vlastnilo Ministerstvo vnútra SR a mesto nemalo možnosť túto stavbu riešiť. V roku 2023 podpísali darovaciu zmluvu, ktorou budova prešla do vlastníctva mesta.