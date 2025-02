Poslanci Cinobane s plánovanou vodnou elektrárňou Málinec nesúhlasia

Cinobaňa 13. februára (TASR) - Obecné zastupiteľstvo v Cinobani v Poltárskom okrese nesúhlasí s uskutočnením výstavby plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec. Vyplýva to z uznesenia, ktoré jednomyseľne prijali poslanci na svojom februárovom rokovaní.



Dodáva, že plánovaná výstavba nie je v súlade s územným plánom obce Cinobaňa ani s územno-plánovacou dokumentáciou Banskobystrického samosprávneho kraja.



Starosta Jozef Melicher vo štvrtok TASR povedal, že nesúhlasí s tým, ako bol projekt plánovanej elektrárne prezentovaný. Podľa neho obecný parlament zároveň nesúhlasí s návrhom na určenie investičného projektu za strategickú investíciu. "Voči miestnym ľuďom sa nám to zdá neprijateľné, bolo to pre nich šokujúce," objasnil s tým, že poslanci ich tak svojim uznesením chceli podporiť.



Na rokovanie zastupiteľstva prišlo v stredu (12. 2.) päť rodín, ktorých sa týka vybudovanie plánovanej elektrárne. Okrem nich sú to dve rodinné farmy, ktoré by museli buď obmedziť, alebo aj zrušiť svoju poľnohospodársku činnosť. Dotknutí sú aj statkári Banholzerovci. V cinobanskej časti Žihľava majú v súčasnosti rodinný statok s domom, ktorý si sami vybudovali. Ich farma sa nachádza vo výške 900 metrov nad morom. Vrchná hladina nádrže má byť 50 metrov od ich statku. Z plánu postaviť vodnú nádrž v tejto lokalite sa nepotešili. "Ak by aj stavba bola, môžeme prísť o pitnú vodu," konštatovala Anna Banholzerová.



S uskutočnením výstavby plánovanej elektrárne nesúhlasia ani obec Detvianska Huta a mesto Hriňová. Uznesenia jednomyseľne prijali poslanci na svojich februárových rokovaniach. Rokovať o nej bude aj obecné zastupiteľstvo v obci Látky v Detvianskom okrese. Starosta Mário Kubiš ho zvolal na štvrtok o 17.00 h.



K projektu ekologickej vodnej prečerpávacej stanice Málinec prišlo v medzirezortnom pripomienkovom konaní 29 pripomienok. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Dodal, že envirorezort sa pripomienkami bude zaoberať, deklaruje aj intenzívny dialóg s občanmi a subjektmi, žijúcimi a pôsobiacimi v okolí.