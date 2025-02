Poslanci Detvianskej Huty s plánovanou elektrárňou Málinec nesúhlasia

Detvianska Huta 11. februára (TASR) - Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute nesúhlasí s uskutočnením výstavby plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec vo svojom katastri. Vyplýva to z uznesenia, ktoré jednomyseľne prijali poslanci na svojom februárovom rokovaní.



Ako uviedol starosta obce v Detvianskom okrese Pavel Šulek, zasadnutie zastupiteľstva zvolali v pondelok (10. 2.) večer na podnet občanov. "Naši obyvatelia jednoznačne nesúhlasia s uskutočnením projektu vodnej elektrárne," povedal v utorok TASR.



Priblížil, že na rokovaní sa zúčastnilo takmer 180 ľudí. Boli to miestni i občania okolitých obcí. "Vyzdvihujem súdržnosť našich obyvateľov, ktorí sú v tejto situácii zomknutí. Zastupiteľstvo bolo bez akýchkoľvek problémov a hádok," zdôraznil. Podľa neho všetci hovorili vecne a aj nedotknutí občania vedia pochopiť tých v plánovanej zaplavenej oblasti.



Poznamenal, že vybudovanie plánovanej elektrárne sa v katastri Detvianskej Huty týka jedného príbytku, ktorý by mali odstrániť. Je to rodinný dom, kde trvalo žijú ľudia. Okrem neho sú to štyri rodinné farmy, ktoré by museli buď obmedziť, alebo aj zrušiť svoju poľnohospodársku činnosť. Bolo by to pre ochranné pásma, ktoré by v súvislosti s dielom vznikli.



Starosta spomenul, že na stretnutí s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS) dostali mapu, v ktorej bolo vyznačené dielo v maximálnej veľkosti 170 hektárov. "Do nášho katastra by zasahovalo okrajovo, približne štyrmi až šiestimi hektármi a vybudovaním jednej protipovodňovej hrádze v dĺžke 250 metrov," vysvetlil a doplnil, že práve hrádza by mala byť na mieste prípadne odstráneného domu.



Plánované vodné dielo by bolo blízko Detvianskej Huty a aj preto je podľa starostu nesúhlas ľudí pochopiteľný. "Majú tu pokoj a neradi by chceli zažiť stavebný ruch, ktorý by sprevádzal takúto stavbu," ukončil.



K projektu ekologickej vodnej prečerpávacej stanice Málinec prišlo v medzirezortnom pripomienkovom konaní 29 pripomienok. Informoval o tom Taraba. Dodal, že envirorezort sa pripomienkami bude zaoberať, deklaruje aj intenzívny dialóg s občanmi a subjektmi, ktorí žijú a pôsobia v okolí.