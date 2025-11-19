< sekcia Regióny
Poslanci Dunajskej Stredy schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2026
Na investície do komunikácií, parkovísk a verejných priestranstiev sú alokované takmer štyri milióny eur.
Autor TASR
Dunajská Streda 19. novembra (TASR) - Mesto Dunajská Streda plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 47,23 milióna eur. Na investície je v rozpočte vyčlenených takmer 10,7 milióna eur. Budúcoročný rozpočet schválili dunajskostredskí poslanci na utorkovom (18. 11.) zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Príjmy bežného rozpočtu sú plánované na úrovni 38,85 milióna eur. Bežné výdavky by mali dosiahnuť 35,68 milióna eur. „Príjem z podielových daní na rok 2026 sa rozpočtuje vo výške 10,05 milióna eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2025 o jeden milión eur,“ uvádza sa v schválenom návrhu rozpočtu.
Kapitálové príjmy sú rozpočtované na úrovni 5,86 milióna eur a kapitálové výdavky by mali dosiahnuť 10,69 milióna eur. Významnou súčasťou kapitálových príjmov sú očakávané granty z fondov EÚ. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z kladného výsledku finančných operácií,“ uvádza sa v textovej časti schváleného rozpočtu,“ priblížila samospráva.
Príjmové finančné operácie sú naplánované na úrovni 2,52 milióna eur a výdavkové finančné operácie by mali dosiahnuť hodnotu 867.000 eur. „Po schválení záverečného účtu za rok 2025 prebytok hospodárenia bude presunutý do rezervného fondu mesta a bude rezervovaný na projekty a spoluúčasti v rôznych projektoch z fondov EÚ,“ dodalo mesto. V príjmovej časti rozpočtu sa počíta aj s jedným miliónom eur z rezervného fondu.
Na investície do komunikácií, parkovísk a verejných priestranstiev sú alokované takmer štyri milióny eur. Plánované sú okrem iného aj investície do škôl z prostriedkov EÚ. Konkrétne ide o Základnú školu Smetanov háj a Materskú školu Ružový háj. Kapitálová dotácia v hodnote 800.000 eur je plánovaná pre mestskú spoločnosť Gastro DS. Cieľom je rekonštrukcia a prebudovania bývalej reštaurácie v budove mestského kultúrneho strediska.
