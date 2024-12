Poslanci Fiľakova budú vo februári voliť nového hlavného kontrolóra

Fiľakovo 17. decembra (TASR) - Fiľakovská samospráva vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra mesta. Súčasnej hlavnej kontrolórke Judite Mihályovej sa končí šesťročný mandát, kandidáti na funkciu môžu svoje prihlášky podávať do 12. februára. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



Voľbu hlavného kontrolóra mesta vyhlásili fiľakovskí mestskí poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Kandidáti na funkciu môžu svoje písomné prihlášky odovzdať do 12. februára do 15.00 h v kancelárii primátora mesta alebo poštou na adresu mestského úradu.



Samospráva od uchádzačov o funkciu požaduje ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie či bezúhonnosť. Výhodou je prax v oblasti kontroly v samospráve či znalosť maďarského jazyka. Hlavného kontrolóra spomedzi prihlásených uchádzačov budú poslanci mesta voliť na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 27. februára.



"Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň konania voľby prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo na vystúpenie pred poslancami v časovom rozsahu maximálne piatich minút," priblížilo mesto.



Hlavnou kontrolórkou mesta Fiľakovo je v súčasnosti Judita Mihályová. Do funkcie bola zvolená koncom februára 2019. Na pozícii vystriedala Ladislava Estefána, ktorý post hlavného kontrolóra vo Fiľakove zastával dve desaťročia.